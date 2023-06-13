Mardin´de 50 dönüm ekili buğday yandı (2)

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MERCEK DÜZENEĞİ KURULMUŞ

Kızıltepe ilçesi Doyuran Mahallesi´nde Metin Ateş´e ait buğday tarlasında çıkan, 50 dönüm alanın zarar gördüğü yangının ardından yapılan incelemede, mercek düzenekleri tespit edildi. 3´ü yanan, 4 mercek düzeneği için jandarmaya haber verildi. Jandarma yangının çıkması için yerleştirdiği tahmin edilen mercekler üzerinde inceleme yaparken, olayı Ateş´in husumetlilerinin gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Mercekleri bırakan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Salih KESKİN/KIZILTEPE, (MARDİN), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin / Kızıltepe Salih KESKİN

2023-06-13 15:49:24



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