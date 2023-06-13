Mardin´de tefecilik operasyonunda 8 gözaltı

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Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)MARDİN´de polisin tefecilik yapan kişilere yönelik operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda da çok sayıda senet, ajanda, dekont, not defteri ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Salih KESKİN

2023-06-13 20:43:17



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