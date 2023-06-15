Yıpranan malzemeleri dikip hazırlandıkları beyzbol şampiyonasında birinci oldular



Salih KESKİN/ KIZILTEPE(Mardin),(DHA)MARDİN Kızıltepe Spor Lisesi´nde Türkiye´de fazla oynanmayan spor olması nedeniyle malzeme güçlüğü çeken beyzbol takımı için, okulun da desteğiyle Amerika´dan top ve eldiven getirildi. Zamanla yıpranan malzemeleri tekrar tekrar dikerek halı sahada antrenmanlarını sürdüren takım, okul sporları kapsamında düzenlenen ve 12 ilden 180 sporcunun katıldığı Beyzbol Gençler Türkiye Şampiyonası´nda birinci oldu. Kulüp Antrenörü Metin Demir, "Zamanla yıprandığı,yırtıldığı için imkanımız da olmadığından toplarımızı ve eldivenlerimizi kendi elimizle diktik. Belki 3-4 defa dikmişizdir. Sahamız yok, halı sahada çalışıyoruz, çabalıyoruz" dedi.

Kızıltepe Spor Lisesi´nde 2018 yılında kurulan ve Türkiye´de fazla oynanmayan spor olması nedeniyle malzeme güçlüğü çeken beyzbol takımı için, okulun da desteğiyle Amerika´dan top ve eldiven getirildi. Takım, yenilerini alacak imkan olmayınca zamanla yıpranan ve yırtılan malzemeleri tekrar tekrar dikerek, halı sahada antrenmanlarını sürdürdü. Geçen yıl nisan ayında Samsun´da düzenlenen Türkiye Gençler Beyzbol Müsabakaları´nda üçüncü olan takım, bu yıl okul sporları kapsamında 12 ilden 180 sporcunun katıldığı Beyzbol Gençler Türkiye Şampiyonası finallerine kaldı. Takım, Mardin´de oynanan maçta Ankara Spor Lisesi´ni 4-0 geriye düştükleri maçta 5-4 yenerek Türkiye şampiyonu oldu. Şampiyon sporculara İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Gümüş, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Büyük ve Okul Müdürü Mesut Kılıç tarafından çeşitli hediyeler verildi.

`ÇOK ZOR ŞARTLARDA ÇALIŞTIK´

Beyzbol sahası olmadığı için maçlara halı sahada hazırlandıklarını ifade eden takım antrenörü Metin Demir, takım kurulduğunda öğrencileri beyzbola yönlendirmekte ilk başlarda zorluk çektiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Mardin´de ilk defa bu spor lisemizde yapıldı. İlk olarak Türkiye üçüncülüğünü elde ettik. Şimdi de Türkiye şampiyonu olduk. Çok mutluyuz. Bu şampiyonluk çok zor şartlarda geldi. Beyzbol malzemelerini Amerika´dan istedik. Malzemelerimiz eskidi, yıprandı, kendi imkanlarımızla bunları dikerek çalışmalarımızı yaptık. Genelde bizim malzeme sıkıntımız oluyor, çünkü malzemeler yurt dışında bulunuyor. Türkiye´de olmadığı için Amerika´dan getirtiyoruz. 2018 yılının sonunda biraz top ve eldiven aldık. Tabii zamanla yıprandığı ve yırtıldığı için ve imkanımız da olmadığı için toplarımızı ve eldivenlerimizi kendi elimizle diktik. Belki 3-4 defa dikmişizdir. Sahamız yok, halı sahada çalışıyoruz, çabalıyoruz. Yağmur çamur demeden sıcak soğuk demeden çok zor şartlarda çalıştık ve Türkiye şampiyonu olduk. Şampiyonada okul müdürümüz Mesut Kılıç, Kızıltepe Kaymakamımız Fatih Cıdıroğlu ile irtibata geçerek malzemelerimizi tedarik etti. Yoksa bu maça çıkamazdık. Final maçında Ankara takımını 4-0 geride olmamıza rağmen maçtan kopmadık ve 5-4´lük bir skorla devirdik. Çocuklarımızı kutluyorum, oyunu bırakmadılar, sonuna kadar savaştılar. Geçen senenin üçüncüsü ve bu senenin şampiyonu olmamız ne kadar uğraştığımızı kanıtladı."

`EN ÖNEMLİ BAŞARI ÇOCUKLARA İYİ BİR AHLAK VERMEK´

Okul Müdürü Mesut Kılıç, "Bu başarı aslında 5 yıllık bir proje. Samsun´da geçen sene üçüncü olduk. Bu sene birinci gelerek şampiyon olduk. Bu tesadüf değildir. Bunun 5 yıllık bir emeği var. 4 yıl sonra bir başarı geldi. En önemli başarı da çocuklara iyi bir ahlak vermek. Şampiyon olmak bunun kadar anlamlı değil" diye konuştu.

Beyzbol takımının atıcısı Ali Akar da 2 yıldır beyzbol oynadığını ve şampiyon oldukları için çok mutlu olduklarını belirterek, "Zor şartlarda ama beraber çalışarak ve mücadele vererek bu başarıyı kazandık" ifadelerini kullandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Gümüş de, Kızıltepe Spor Lisesi´nin milli takıma ve birçok takımın altyapısına sporcu yetiştirdiğini ve bu durumun kendileri için onur verici olduğunu söyledi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Mardin / Kızıltepe Salih KESKİN

2023-06-15 11:51:32



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