Mardin'de 200 dönüm ekili buğday yandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Emrullah KARAKAŞ/ DERİK (Mardin), (DHA)MARDİN'in Derik ilçesinde, tarlada çıkan yangında yaklaşık 200 dönüm ekili buğday yandı.

Derik ilçesine bağlı kırsal Çağıl Mahallesi´nde, Hasan Azizoğlu, Davut Mahmutoğlu ve Seyfettin Acet´e ait buğday tarlasında akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangına, köylüler traktörleriyle müdahale ederek, durumu itfaiye ekiplerine de bildirdi. Gelen ekiplerin müdahalesiyle 2 saatte söndürülen yangında yaklaşık 200 dönüm ekili alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAŞ

2023-06-15 18:57:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.