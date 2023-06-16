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TMO Genel Müdürü Güldal: Devletin belirlediği fiyatlar esas alınmalıdır

DHA

TMO Genel Müdürü Güldal: Devletin belirlediği fiyatlar esas alınmalıdır


Salih KESKİN/KIZILTEPE,(MARDİN), (DHA)MARDİN´e gelen Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, "Devletin belirlemiş olduğu fiyatlar referans fiyatlardır. Yani bizim belirlemiş olduğumuz fiyatlar esas alınmalıdır. Onun altındaki fiyatları, biz kabul etmiyoruz. Kim ne derse desin üreticinin hakkı en az budur. Bu hakkını alması gerekmektedir" dedi.
Kızıltepe ilçesindeki Hububat Ticaret Merkezi'nde Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı Aykut Göymen ile birlikte çiftçilerle bir araya gelen TMO Genel Müdürü Güldal, kentin ülke için önemli bir tarım bölgesi olduğunu söyledi. Güldal, Türkiye'de şubat ayına kadar kuraklık riskinden dolayı endişe duyduklarını ancak mart ve nisan ayında gelen yağışların, verimi olumlu yönde etkilediğini belirterek, bereketli bir üretim yılı yaşandığını kaydetti. Güldal, TMO çalışanlarının 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde sadece 3 gün tatil yapacağını ve diğer günlerde alımların süreceğini söyledi.
`BUĞDAY VE ARPAYA POZİTİF BİR YAKLAŞIM GÖSTERİYORUZ´
Türkiye'nin bu noktada kendine yeten bir ülke olduğunu vurgulayan Güldal, bu yönde çalışma ve desteklerin yürütüldüğünü dile getirerek, "2023 yılı ilk hasat dönemi saha ziyaretini Mardin'den başlatmış olduk. 2022-2023 sezonu bizim için şubat ayına kadar kuraklık riski çok yüksek olan bir dönemde geçti. Yani şubat ayına kadar ciddi bir kuraklık riski vardı ama çok şükür mart ve nisan ayında gelen yağışlar verimliliğimizi, rekoltemizi olumlu yönde etkiledi. Bereketli bir üretim yılı yaşıyoruz. Hububat alımları başladı. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hububat fiyatları açıklandı. 8 bin 250 lira ekmeklik buğday, 7 bin lira arpa, 9 bin lira makarnalık buğday olarak kamuoyuna açıklanmıştı. Üzerine 1000 lira da hububat destekleme primi verildi. Bu önemli bir gelişmedir. Tarımda elverişliliğin, çiftçinin refahının sürdürülebilmesi için bu tür destekler yapılmaktadır. Yani buğdaya ve arpaya pozitif bir yaklaşım gösteriyoruz" diye konuştu.
`TMO'NUN FİYATLARI PİYASA REFERANS FİYATLARIDIR´
Güldal, TMO olarak geçen yıl çok yüksek bir ürün miktarını alarak depolara koyduklarını, bu zamana kadar piyasada çeşitli uygulamalar yaparak piyasayı yönettiklerini aktararak, şunları söyledi:
"Geçen yıl ülke genelinde yaklaşık 20 milyon ton rekoltenin önemli bir kısmını TMO olarak stoklara çektik. 2022 yılının üretiminden 2023 yılı hasat dönemine kadar olan süreçte de piyasa istikrarlı, dengeli ve verimli bir şekilde yönetildi. Bu yıl hasat dönemi başlarken de alım fiyatları belirlenirken de aynı anlayışı, gayreti ve titizliği gösterdik. Üretim maliyetlerine, piyasa fiyatlarına, üreticinin beklentilerine ve hububat üretiminin devamlılığına katkı sağlayacak bir fiyatı hazırlamış olduk. TMO'nun fiyatları piyasa referans fiyatlarıdır. Devletin belirlediği fiyatlar esas alınmalıdır. Onun altındaki fiyatları biz kabul etmiyoruz. Üreticinin hakkı budur ve en az bunu alması gerekmektedir. Dolayısıyla TMO olarak devletin açıklamış olduğu fiyattan alım yapmaya başladık. Mardin'de 9 Haziran'dan itibaren mahsul alımları başladı. Randevu konusunda yoğun bir talep var. Bu talebin de karışlanması gerekiyor. Mardin'de alım yerlerimizin ve depolarımızın kapasitesini birkaç kat artırıyoruz. Alım yerlerindeki miktarlarımız şu anda 1200-1300 ton civarındadır. Önce 3 bin 700 tona, ondan sonra 4 bin tonlara ve daha üzerlerine günlük alım kapasitemizi çıkaracağız. Hazırlıklarımızı yaptık, randevularımızı açtık. Süreci de yakından takip edeceğiz."
`SON 5 YILIN EN KALİTELİ HASADI´
Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı Aykut Göymen de buğdayda, son 5 yılın en iyi ve kaliteli hasadının yapıldığı bilgisini aldıklarını söyleyerek, "Bundan ciddi anlamda mutluluk duyduk. Çiftçinin ürününü Toprak Mahsulleri Ofisinin belirlediği fiyatın altında satmayarak her yıl ürün devamlılığının artmasını istiyoruz. Bizim için çiftçinin gerçekten para kazanması, sürekliliği, kalitesi ve toprağına iyi bakması en önemli husustur. Hepimizin ekmek teknesi tarlalardır. Bizler verimli toprağa sahip olduğumuzdan ihracatımızı da kendi mahsulümüzle yapmak istiyoruz. İthalat yapmadan yapmak istiyoruz. Bu yönde de çalışmalar devam ediyor" dedi. Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi ve Zahireciler Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter de hububat merkezi ve üretim hakkında bilgi vererek çiftçilerin taleplerini iletti. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Mardin / Kızıltepe Salih KESKİN
2023-06-16 15:45:15

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