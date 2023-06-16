Mardin'de 300 dönüm ekili buğday yandı

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Salih KESKİN/ KIZILTEPE (Mardin), (DHA)MARDİN'in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Tosunlu Mahallesi´nde ekili arazide çıkan yangında, yaklaşık 300 dönüm buğday küle döndü.

İlçeye bağlı kırsal Tosunlu Mahallesi´nde, akşam saatlerinde çoğu Mehdi Kılıç'a ait buğday ekili arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına köylüler de traktörleriyle müdahale ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen ekiplerin müdahalesiyle 1 saatte söndürülen yangında yaklaşık 300 dönüm ekili alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Kızıltepe Salih KESKİN

2023-06-16 19:18:28



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