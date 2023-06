Salih KESKİNEmrullah KARAKAŞ/ MARDİN, (DHA)MARDİN'in Derik ilçesinde, geçen yıl 33 dakika arayla 2 TIR'ın neden olduğu, 1 polis memurunun şehit olduğu, 20 sivilin de hayatını kaybettiği kazaya ilişkin 5 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşmasında, 2´nci kazaya neden olan tutuklu şoförlerden Umut Gündüz, tahliye edildi. Diğer TIR şoförü Yunus Şataflı´nın ise tutukluluk halinin devamına karar verildi. Mahkeme, duruşmayı 19 Eylül´e ertelendi.

Kaza, 20 Ağustos 2022´de Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun yakınında meydana geldi. Yunus Şataflı yönetimindeki, gübre taşıyan 73 SN 384 plakalı TIR, 2 araca ve yayalara çarpıp devrildi. Kazada, marketten çikolata alıp evlerine dönen Şervan (6) ve Mihriban Tanrısever (11) ile İbrahim Halil Has (80) ve İnan Berk (35) yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekiler de bölgede toplanıp, ekiplerin çalışmasını izlemeye başladı.

Bu kazadan 33 dakika sonra yine gübre yüklü olan Umut Gündüz yönetimindeki 34 NMB 53 plakalı TIR, kaza yerindeki kalabalığın arasına daldı. Kalabalıktakiler sağa sola kaçışırken, TIR, çok sayıda kişiyi ezip, bir apartmana çarparak durdu. Bu kazada da olaya müdahale edenler arasındaki polis memuru Yahya Ergin (33) şehit oldu, Bessi Bağlayan (57), İrfan Aktaş (45), Mülkiye Acar (56), Ünal Ekinci (24), Baran Açan (28), Hamit Akkoyun (82), Ahmet Aktay (30), Sıtti Abul (84), Fesih Dağ (61), Velat Dağ (45), Kemal Dağ (60), Hatip Denk (66), Necla Arda (27), İsa Ayebe (42), Baver Babur (17), Nofa Çelik (84) yaşamını yitirdi. Her iki kazada yaralanan 6'sı ağır 26 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazalarda 11 araç ile 3 iş yerinde de büyük hasar oluştu. Kazanın ardından gözaltına alınan TIR şoförleri Umut Gündüz ile Yunus Şataflı, tutuklandı.

'KEŞKE BÖYLE BİR KAZA YAŞANMASAYDI'

Kazayla ilgili davanın ikinci duruşması görüldü. Hazırlanan iddianamede, TIR şoförleri ile tutuksuz yargılanan şirket yetkilileri K.G., M.A. ve K.M.G. hakkında 'bir veya birden fazla kişinin ölümüyle birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Mardin 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar TIR şoförleri Umut Gündüz ile Yunus Şataflı, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz yargılanan firma yetkilileri K.G., M.A. ve K.M.G. ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada söz alan TIR şoförü Yunus Şataflı, çok özgün olduğunu ifade ederek, "Keşke böyle bir olay yaşanmasıydı. Önceki beyanlarımı tekrar ediyorum" dedi.

Diğer TIR şoförü Umut Gündüz de "Bu şekilde karşınızda olduğum için çok üzgünüm. Keşke böyle bir kaza yaşanmasaydı. Olay günü ne kadar yavaş gittiğim zaten görülüyor. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

'OLAY BİR KATLİAMDIR'

Duruşmada söz alan ve kazada oğlunu kaybeden Zeyneddin Babur, sanıkların dışında olayda ihmali bulunan herkesin yargılanmasını talep ettiğini söyledi. Babur, "Olay bir katliamdır ve sanıklarda katildir. Bu katliamda ihmali bulunan herkesin yargılanması lazımdır. İhmaller zincirinin halkasında bulunanlar nerede? Şoförlerin dışında yargılanan kimse yok. Biz ihmali bulunan herkesin yargılanmasını istiyoruz" dedi.

'BUGÜN HALEN HTS KAYITLARINI TARTIŞIYORUZ'

Müşteki avukatı Alican Çekmez ise şirket yetkililerinin de yargılanması gerektiğini dile getirdi. Çekmez, "Bugün halen HTS kayıtlarını tartışıyoruz. Bu kayıtların bir an önce çıkartılıp dosyaya eklenmesini talep ediyoruz. Şoförlerin dışında ihmali bulunan şirket yetkilileri, trafik polisleri ve diğer sorumlular hakkında da suç duyurunda bulunuyoruz. Tutuklu şoförlerin tutukluluk hallerinin devamına ve ihmali bulunanların burada huzurunda ifade vermelerini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahkeme, verdiği aranın ardından tutuklu sanık Umut Gündüz´ün tahliyesine, sanık Yunus Şataflı´nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 19 Eylül´e erteledi.

Duruşmanın ardından ölenlerin yakınlarından bazıları, sanık avukatına "Yüce Allah'tan dileğim bu durumu sen de yaşarsın, bu kararı veren herkes yaşar" diye tepki gösterdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin Salih KESKİN, Emrullah KARAKAŞ

