Otomobilin çarptığı baba ve 3 yaşındaki kızı öldü



Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)MARDİN´in Midyat ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Muhammed Kesler (30) ile 3 yaşındaki kızı Ravza Nur hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Ulucami Mahallesi´nde dün akşam saatlerinde M.Y.A.'nın kullandığı 34 VH 1786 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammed Kesler (30) ile 3 yaşındaki kızı Ravza Nur´a çarptı. Kazada baba ve kızı ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Midyat Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Muhammed Kesler ile buradan Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edilen kızı Ravza Nur kurtarılamadı.

Baba ve kızının cansız bedenleri otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek Ortaçarşı Mahallesi Kıble Mezarlığı'nda, yakınlarının gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. Gözaltına alınan sürücü M.Y.A.´nın işlemleri devam ediyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Midyat Salih KESKİN

2023-06-21 15:08:47



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