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2 kişinin yaralandığı motosiklet kazası kamerada

DHA

2 kişinin yaralandığı motosiklet kazası kamerada


Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)MARDİN´in Nusaybin ilçesinde motosiklet, yayaya çarptı. Yaya ile sürücünün yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, gece yarısı Nusaybin ilçesi Yeni Turan Mahallesi Sakarya Caddesi´nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet, yolda yürüyen gruptaki bir kişiye çarptı. Kazada, sürüklenen motosikletin sürücüsü ile yaya yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ
2023-06-24 13:54:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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