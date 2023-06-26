

ESNAFI ZİYARET ETTİ

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Mardin´e gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, `Eski Mardin´ olarak tabir edilen Artuklu ilçesindeki Birinci Cadde´de esnaf ziyaretinde bulundu. Bakan Işıkhan´a Vali Mahmut Demirtaş, Milletvekili Muhammed Adak ve diğer protokol üyeleri de eşlik etti. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Işıkhan, esnaflarla bir süre sohbet etti. (DHA)Salih KESKİNSelim KAYA/MARDİN, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin Salih KESKİN, Selim KAYA

2023-06-26 19:36:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.