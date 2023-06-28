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Avrupa'daki Türk gönüllülerden, Tanzanya'daki çocuklara yardım

DHA

Avrupa'daki Türk gönüllülerden, Tanzanya'daki çocuklara yardım


Salih KESKİNNezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)TÜRK insani yardım kuruluşları, Kurban Bayramı'nda Tanzanya'nın Darüsselam bölgesindeki yetimhanede eğitim gören öğrencilere giyim, kırtasiye ve ailelerine kuru gıda yardımında bulundu.
Avrupa'nın farklı ülkelerinden bir araya gelen bir grup gönüllü Türk, Kurban Bayramı yardımı için gittikleri Tanzanya'da, hayırseverlerin de desteğiyle Darüsselam bölgesindeki yetimhanede eğitim gören öğrencilere giyim ve kırtasiye, ailelerine de kuru gıda yardımında bulundu.
Chanika bölgesindeki 60 kişilik Chanika Yetimhanesi'nin Müdürü Abdulaziz İddi'den bilgi alan HELP Yetim İnsani Yardım Organizasyonu Genel Başkanı Cahit Ataş, "Yetim ve kimsesiz çocukların Afrika'daki mağduriyeti daha da büyük. Kardeşlerimizden buraya destek olmalarını bekliyoruz. Binlerce kilometre uzaktaki bağışçılarımız bağışlamış olduğu giyim yardımlarıyla bayram öncesi buradaki yetimleri sevindirdiler. Allah kendilerinden razı olsun. Burada olmamızla, onları yalnız bırakmadığımızı, Avrupa'daki ve Türkiye'deki kardeşlerinin her zaman yanlarında olacağının da bir hatırlatmasıdır" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin Salih KESKİN, Nezir GÜNEŞ
2023-06-28 17:56:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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