Midyat´ta 3 farklı dine mensup vatandaşlarla bayramlaşma töreni



Mehmet Halis NAYIFOĞLU/MİDYAT (Mardin), (DHA)MARDİN´in Midyat ilçesinde Müslüman, Süryani ve Ezidi din adamları ve vatandaşların katılımıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Kurban Bayramı nedeniyle Midyat Kaymakamlığı tarafından bayramlaşma töreni düzenlendi. Törende protokol üyelerinin yanı sıra Süryani ve Yezidi cemaatleri ile Müslümanlar bir araya gelerek Kurban Bayramı´nı kutladı. Midyat Belediyesi Sosyal Tesisi´nde yapılan törene Kaymakam Ahmet Solmaz, Belediye Başkan Vekili Hasan Özmen, İlçe Müftü Vekili Nurullah Nur, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Koç, Turabdin ve Mor Gabriel Manastırı Süryani Metropoliti Samuel Aktaş, Midyat Kiliseleri Papazı İshak Ergün, Ak Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış, HÜDA PAR İlçe Başkanı İsa Altunkaynak, kurum amirleri, iş adamları, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

`YILDA 6 BAYRAM KUTLUYORUZ´

Kaymakam Ahmet Solmaz, farklı dinlere mensup insanların yaşadığı ilçede yılda 6 bayramın kutlandığını ifade ederek, "Dinler ve diller şehri Midyat`ımızda bugün Müslümanların Kurban Bayramı´nı eda ediyoruz. İlçemizde yıl boyunca toplamda 6 bayram kutluyoruz. İki tanesi Süryani vatandaşlarımızın bayramı, iki tanesi Ezidi vatandaşlarımızın bayramı, iki tanesi de biz Müslümanların bayramı olarak, yıl boyunca 6 bayram kutluyoruz. Bugün de Müslüman alemi için önemli bir bayram olan Kurban Bayramı´nı yine hep birlikte coşkuyla ve mutlu bir şekilde bir arada kutlamış bulunduk" dedi.

`MİDYAT'IMIZIN BİR AYRICALIĞIDIR´

Farklı dinlerde insanların bir arada yaşamasının ilçenin ayrıcalığı olduğunu belirten Süryani Mor Gabriel Manastırı Vakıf Başkanı Kuryakus Ergün ise "Böyle bir sevinçli günde Müslüman kardeşlerimizle beraber bu mutlu günü paylaşmak için biz de şu anda protokolde hazır bulunuyoruz. Gerçekten de bu sevindirici günleri hep beraber geçirdiğimiz için mutluyuz. Midyat'ımıza böyle nasip oluyor bayramlar. Yılda 6 bayram kutluyoruz. Gerçekten de Midyat'ımızın bir ayrıcalığıdır bu. Bundan dolayı bu bayramlar bu şekilde devam etmesini istiyoruz, umuyoruz, temennimiz budur. Bu bayramlarda Midyat´ımıza, memleketimize, ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

`MÜSLÜMANLARIN BAYRAMINI KUTLAMALARI ÇOK KIYMETLİ´

İlçe Müftü Vekili Nurullah Nur da farklı dine mensup insanların Müslümanların bayramını kutlamalarının kıymetli olduğunu ifade ederek, "Midyat'ta özellikle diğer din mensuplarının da Müslümanların bayramını kutlamaları kıymetli bir şeydir. Bütün izleyicilerimizin, bütün İslam âleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. Tabii ki bu kıymetli bir şeydir. Onların bayramı olduğu zaman Müslümanların onların bayramını kutlaması ya da Müslümanların bayramı söz konusu olduğu zaman onların işte İslam aleminin bayramını kutlaması bu kıymetli bir şeydir. Biz bu şekilde düşünüyoruz. Yüce Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun" ifadelerini kullandı.

`ÜÇ DİN BİR ARADA, BİRLİKTE KUTLUYORUZ´

Bayramlaşma programına katılan Abdulvahap Arbağ, ilçede bayramların beraber kutlandığını ifade ederek, "İşte Midyat´ın böyle bir özelliği var. Kurban Bayramı ve bütün bayramlarda üç tane din olarak bir arada, birlikte beraberce barış içerisinde kutlamaktayız. Ve biraz önce Süryani vatandaşlarımız, Ezidi vatandaşlarımız ile birlikte Kurban Bayramı´nı kutladık. Tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum" dedi.

Abdurrahim Aktaş ise tüm dünyaya örnek olmasını dileyerek, "Kurban Bayramı bütün İslam alemine mübarek olsun, kutlu olsun, hayırlı olsun inşallah. Bugün Midyat`ta bayramlaşma programını Ezidiler, Süryaniler, Kürtler, Türkler, Araplar bir arada yaşıyor. Bütün kanaat önderlerimiz, sivil toplum örgütlerimiz birlik beraberlik içinde. Tam da bayramlar bunu ifade ediyor. Yani diyorlar ya 'bayramlar dayanışmadır, kucaklaşmadır' ve bunun örneği şu an Midyat´ta gerçekleşiyor. Ve bütün dünyaya örnek olmasını diliyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin / Midyat Mehmet Halis NAYIFOĞLU

2023-06-29 12:42:30



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