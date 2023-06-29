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Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Mardin İl Başkanlığı'nın Kurban Bayramı programına katılıp partililerle bayramlaştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir dizi ziyaret için geldiği Mardin'de, AK Parti İl Başkanlığı'nın düzenlediği bayramlaşma programına katıldı. Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen bayramlaşmaya, Bakan Işıkhan'ın yanı sıra AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak, AK Parti İl Başkanı Vahap Alma, Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, parti üyeleri ve bölge halkı katıldı.

Bakan Işıkhan, törene katılanlarla bayramlaşarak, sağlıklı, huzurlu, birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramların yaşanması temennisinde bulundu. Konuklara çeşitli ikramların yapıldığı program, Bakan Işıkhan'ın katılımcılarla sohbetinin ardından sona erdi. Bakan Işıkhan, daha sonra Ankara'ya gitmek üzere kentten ayrıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin Salih KESKİN

2023-06-29 13:14:36



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