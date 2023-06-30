Bayramda Midyat'a turist akını; günde 10 bin kişi ziyaret ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayramda Midyat'a turist akını; günde 10 bin kişi ziyaret ediyor

DHA

Bayramda Midyat'a turist akını; günde 10 bin kişi ziyaret ediyor


Mehmet Halis NAYIFOĞLU/MİDYAT (Mardin), (DHA)MARDİN´in farklı din, dil ve ırktan kişilerin yaşadığı Midyat ilçesi, 9 günlük bayram tatilinde yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Dizilerde de kullanılan Midyat Konukevi´nin rehberi Şehmus Acar, "Konağı bugün yaklaşık 5 bin kişi ziyaret etti. Midyat´a bugün 10 bin turist geldiğini biliyoruz" dedi.
Midyat ilçesi farklı din, dil ve ırktan insanların yaşadığı ve içinde bulunan Tur Abdin bölgesinin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer almasıyla da Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistlerin tercihleri arasında yer alan ilçede, insan yoğunluğu gece geç saatlere kadar sürüyor. `Dinler ve Diller Diyarı´ olarak anılan, ezan ve çan sesinin birbirine karıştığı, tarihi yapılarıyla açık hava müzesini andıran ilçeyi bayram tatilinde günlük yaklaşık 10 bin kişi ziyaret etti. İlçedeki tarihi kiliseleri, camileri ve konakları gezen turistler, ayrıca Süryani telkari ustalarının bulunduğu gümüşçüler ve yöresel ürünler çarşısından alışveriş yapıyor. Avrupa ülkelerinin yanı sıra özellikle İstanbul, İzmir, Balıkesir, Adıyaman, Hatay, Adana, Antalya, Mersin ve Ankara'dan gelen turistler, gezdikleri yerleri fotoğraflayıp ölümsüzleştiriyor. Zaman zaman dizi filmlerin çekildiği Midyat Konukevi´nin rehberi Şehmus Acar, "Konağı bugün yaklaşık 5 bin kişi ziyaret etti. Midyat´a bugün 10 bin turist geldiğini biliyoruz" diye konuştu
`EN YOĞUN YAŞADIĞIMIZ SEZON´
Turizm Rehberi İmran Ektiren ise en yoğun sezonu yaşadıklarını ifade ederek, "Türkiye´nin birçok farklı yerinden buraya ziyaretçiler geliyor. İstanbul ve İzmir başta olmak üzere yakın çevre illerimiz ve diğer illerimizden de ziyaretçi akınına uğruyor. Sezon olarak en yoğun yaşadığımız sezon. Midyat`ın tercih edilmesinin en temel nedenlerinden bir tanesi bölgemizin çok renkli, çok dilli, çok kültürlü, çok inançlı bir coğrafya olmasıdır. Midyat, Mardin bölgesinin bu konuda en kozmopolitik yeri. Ezidilik, bununla beraber Hristiyanlık ve Müslümanlığın en güzel örneklerini yapısal olarak da, yaşamsal olarak da burada görebiliyoruz. Sadece Midyat merkezden bahsetmiyoruz tabi,gezilerimizi planlarken veya bölgemizi tanıtırken. Betonun girmediği, betonun hiçbir şekilde kullanılmadığı birbirinden güzel birçok önemli köye de ev sahipliği yapıyor Midyat bölgesi" ifadelerini kullandı.
İlçe esnafı yaşanan hareketlilikten dolayı memnuniyetlerini dile getirirken, Şırnak'tan ilçeyi gezmeye gelen Zilan Tezer, "Çok güzel, çok beğendik. Herkes burayı görmeli. Kesinlikle en sevdiklerinizle gelin. Gezdim, tarihi yerlerini çok beğendim. Konağı çok güzel. Birçok dizi, film burada çekiliyor. Çok hoşuma gitti" diye konuştu.
Antalya'dan gelen Fatma Kılıç da "Midyat´ı çok beğendim. Ailemle birlikte tatile geldik, dolaşıyoruz, bir görelim gezelim, dedik. En güzeli bence Midyat. Yani ruh açısından Midyat'ta gerçekten ruh hissediliyor. Mardin´e geldim diyebiliyorsun" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin / Midyat Mehmet Halis NAYIFOĞLU
2023-06-30 15:26:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mardin'de saman yüklü tır yandı
YEREL HABERLER Mardin'de saman yüklü tır yandı
Park halindeki 4 otomobil yandı
YEREL HABERLER Park halindeki 4 otomobil yandı
Bakan Işıkhan, Mardin'de bayramlaşma programına katıldı
YEREL HABERLER Bakan Işıkhan, Mardin'de bayramlaşma programına ...
Midyat´ta 3 farklı dine mensup vatandaşlarla bayramlaşma töreni
YEREL HABERLER Midyat´ta 3 farklı dine mensup vatandaşlarla ...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Mardin'de bayramlaşma programına katıldı
YEREL HABERLER Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Mardin'de ...
Avrupa'daki Türk gönüllülerden, Tanzanya'daki çocuklara yardım
YEREL HABERLER Avrupa'daki Türk gönüllülerden, Tanzanya'daki ...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Mardin'de vatandaşlarla bayramlaştı
YEREL HABERLER Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Mardin'de ...
Midyat'ta Kurban Bayramı namazı kılındı
YEREL HABERLER Midyat'ta Kurban Bayramı namazı kılındı
Mardin Valisi Demirtaş, güvenlik güçleri ve şehit aileleriyle bayramlaştı
YEREL HABERLER Mardin Valisi Demirtaş, güvenlik güçleri ve şehit ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.