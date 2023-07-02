Köyde silahlı kavgada yaralandı, kendi kullandığı otomobille hastaneye geldi



Salih KESKİN/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)MARDİN´in Kızıltepe ilçesi kırsal Aktepe Mahallesi´nde silahlı kavgada yaralanan ve otomobiliyle Kızıltepe Devlet Hastanesi´ne gelen A.U. (32) tedaviye alındı. A.U.´nun hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Olay, Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Aktepe Mahallesi´nde öğle saatlerinde meydana geldi. A.U. ile kimliği belirlenemeyen bir kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada A.U. vücuduna isabet eden kurşunla yaralandı, şüpheli ise kaçtı. Yaralı halde otomobiline binen A.U., kendisinin kullandığı aracıyla Kızıltepe Devlet Hastanesi´ne geldi. Yaralandığını söyleyen A.U., burada tedaviye alındı. A.U.´nun hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Mardin / Kızıltepe Salih KESKİN

2023-07-02 16:18:46



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