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Kazara kendini vurdu; yakınlarının aracıyla yola çıkarılıp, ambulansa teslim edildi

DHA

Kazara kendini vurdu; yakınlarının aracıyla yola çıkarılıp, ambulansa teslim edildi


Salih KESKİN/KIZILTEPE, (MARDİN), (DHA)MARDİN´in Derik ilçesine bağlı kırsal Karaburun Mahallesi´nde silahla oynarken kendisini kazara vurduğu iddia edilen ve yakınlarının otomobiliyle Kızıltepe´ye getirilen Uğur A. (21) yolda ambulansa teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. Uğur A.´nın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. 
Olay, öğleden sonra Derik ilçesine bağlı kırsal Karaburun Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre Uğur A., silahla oynarken kazara kendini vurdu. Göğüs bölgesinden yaralanan Uğur A., yakınları tarafından otomobile bindirilerek Kızıltepe ilçesine doğru yola çıkarıldı. Bu sırada 112 Acil Çağrı Merkezi de aranarak durum bildirildi. Uğur A.´nın getirildiği güzergaha doğru bir ambulans yola çıktı. Buğday Pazarı mevkisinde, ambulansa alınan Uğur A., Kızıltepe Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Uğur A.´nın hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Mardin / Kızıltepe Salih KESKİN
2023-07-03 17:40:54

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