Mardin´de 22 yılık kan davası barışla sonuçlandı



Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)MARDİN´in Nusaybin ilçesinde Bilen ve Akdeniz aileleri arasında 22 yıl önce ölümle sonuçlanan kavga yüzünden başlayan kan davası, kanaat önderlerinin araya girmesiyle barışla sonuçlandı.

İlçeye bağlı Kırsal Tepealtı Mahallesi Topaçlı Mezrası´nda Bilen ve Akdeniz aileleri arasındaki 22 yıl önce ölümle sonuçlanan kavga yüzünden başlayan kan davası, ailelerin barışmasıyla son buldu. Kanaat önderleri Sebih Elçioğlu ve Süleyman Doğan´ın iki aileyle görüşmesinin ardından, bir düğün salonunda 'barış yemeği' verildi. Programda mevlid okundu, husumetli aileler tokalaşarak barıştı.

Kan davasını girişimleriyle barışla sonuçlandırdığını ifade eden kanaat önderi Sebih Elçioğlu, "22 yıldır bu iki ailenin arasında kan davası husumeti vardı. Ailelerimizi barıştırdık, hayırlı olsun, Allah bu iki ailemizden razı olsun. Allah bir daha halkımıza huzursuzluk vermesin inşallah" dedi.

Kanat önderi Süleyman Doğan ise "İki ailemizin arasında 22 yıldır kan davası husumeti vardı. Onları bir araya getirerek barıştırdık. Allah iki ailemizden de razı olsun. Allah'tan tüm halkımıza daima huzur vermesini diliyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ

2023-07-04 19:34:14



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