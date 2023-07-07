Güvenlik kamerasından kimliği tespit edilemeyen taciz şüphelisinin yakalanmasını istiyorlar

Salih KESKİN/MARDİN,(DHA)MARDİN´in Nusaybin ilçesinde ekmek almaya giden 13 yaşındaki kız çocuğunu takip ederek yolunu kesen, para karşılında `evcilik oyunu´ oynamayı teklif eden ve güvenlik kameralarına yansıyan taciz şüphelisi, polis tarafından aranıyor. Şüphelinin görüntülerinin 2 kez kriminal laboratuvara gönderilmesine rağmen kimliğinin tespit edilemediğini belirten baba Mesut A., "Adam ısrarla takip etmiş. Görüntüleri izledim, önce iki kızı takip ediyor, sonra kızımın peşine takılıyor. Bu adam çok kararlı bir şekilde kötülük yapmaya karar vermiş. Mutlaka bir çocuğa zarar verecek. Elimden geleni yaptım, suç duyurusunda da bulundum. Herhangi bir çocuğa zarar vermeden bu adam bulunsun" dedi.

Nusaybin ilçesinde erkek şüpheli, geçen yıl ekim ayında Kışla Mahallesi Kale Sokak´ta takip ettiği 13 yaşındaki B.A.'yı bir inşaatın önünde durdurarak, iddiaya göre `Gel sana para vereyim, evcilik oyunu oynayalım. Kazanırsan sana para vereceğim´ dedi. `Hayır ben seni tanımıyorum´ yanıtını almasına rağmen ısrarla takip etmeyi sürdüren şüpheli, kız çocuğunun annesi Sadiye A.´nın kızının yabancı biriyle konuştuğunu görmesi ve eve çağırmasıyla telefonla görüşüyormuş gibi yaparak bölgeden uzaklaştı. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Durumu ailesine anlatması üzerine babası Mesut A. polise giderek, şikayetçi oldu. B.A.'nın pedagog eşliğinde ifadesi alınarak şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Güvenlik kamerasından tespit edilen şüphelinin kimliğinin belirlenmesi amacıyla iki kez kriminal laboratuvara gönderildi.

`KIZIM PSİKOLOJİK SORUNLAR YAŞIYOR´

Olaya ilişkin DHA´ya konuşan baba Mesut A., kızının olaydan sonra psikolojik sorunlar yaşadığını belirterek, şüphelinin yakalanmasını istedi. Mesut A., "Eşim kızımı ekmek almaya gönderiyor. Dönüşte biri kızımın peşine takılıp ona para gösterip `Evcilik oynayalım´ diyor, tabi kızım `Hayır, ben seni tanımıyorum´ diyor. Şahıs peşini bırakmıyor, `Benimle bir oyun oynarsan çok para kazanırsın´ diyor. Benim kızım yoluna devam ediyor ama şahıs ısrarla takip etmeye devam ediyor. Annesi durumu pencereden görüp kızıma sesleniyor, sesi duyan adam tedirgin olup peşini bırakıyor. Ben okuldaydım, bana söylediler hemen geldim ama şüpheli buralarda yoktu" diye konuştu.

'ÇOK ŞÜKÜR Kİ, KIZIMA ZARAR VEREMEDİ'

Olaydan sonra kızını alıp polise suç duyurusunda bulunduğunu belirten Mesut A., şüphelinin güvenlik kamera görüntülerinin 2 kez Van Kriminal Laboratuarı'na gittiğini ifade ederek, "Avukatımız, olayın cinsel taciz olduğunu, adamın kararlı bir şekilde takip ettiğini, eğer annesi seslenmese binanın içine kadar gireceğini söyledi. Bu gibi konularda kızıma gerekli eğitimi vermişiz. Çok şükür ki, kızıma eli değmedi, zarar veremedi, fakat adam ısrarla takip etmiş. Görüntüleri izledim, adam önce iki kızı takip ediyor, sonra kızımın peşine takılıyor. Bu adam çok kararlı bir şekilde kötülük yapmaya karar vermiş. Mutlaka bir çocuğa zarar verecek. Ben bunun yakalanmasını istiyorum. Elimden geleni yaptım, suç duyurusunda bulundum. İki defa görüntüler, Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı´na gitti ancak kimliği tespit edilemediği için olay faali meçhule düştü. Bu adamın bulunmasını istiyorum. Bu adam mutlaka bir çocuğa zarar verecek. Herhangi bir çocuğa bir zarar vermeden bu adam bulunsun" ifadelerini kullandı.

Polis ekiplerin şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Salih KESKİN

2023-07-07 12:10:53