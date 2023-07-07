Salih KESKİN/MARDİN,(DHA) Türkiye Kick Boks Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan, 4 kategoride 7 bin sporcunun yarışacağı Türkiye Kick Boks Şampiyonası, Mardin´de başladı.

Türkiye Kick Boks Federasyonu´nca, Mardin Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü´nün desteğiyle Artuklu Spor Salonu'nda yapılan şampiyonaya Türkiye´nin dört bir yanından gelen farklı sıkletlerde 7 bin sporcu madalya kazanabilmek için mücadele edecek. Yaklaşık 2 bin antrenör ve hakemin de görev alacağı müsabakalarda derece alan sporcular, milli takım kadrosunu oluşturacak. 13 Temmuz Perşembe gününe kadar sürecek müsabakalar sonrası kupa ve madalya töreni düzenlenecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, kentin kültür şehrinin yanında artık spor şehri olduğunu ifade ederek, "Mardin´de çok büyük bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. Türkiye Kick Boks Federasyonu´nun en büyük şampiyonalarından biri Mardin´de başladı. 13 Temmuz´a kadar sürecek. Şampiyonaya yaklaşık 7 bin sporcumuz katılacak. Mardin´in ekonomisine katkı sağlayacak bir organizasyon, bizim bu tür aktivelerimiz artarak devam edecek. Bizlere destek veren Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Sayın Valimize ve Federasyon yetkililere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Şampiyonaya katılan sporcular, Mardin´in çok güzel olduğunu ve burada olmaktan mutlu olduğunu söyledi. (DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Artuklu Kapalı Spor Salonu'ndan genel görüntü

-Müsabakalardan görüntüler

-Sporculardan ve maçlardan görüntüler

-Açıklamalar

-Detaylar

DHA-Spor Türkiye-Mardin Salih KESKİN

2023-07-07 17:37:14