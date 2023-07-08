Nusaybin'de 2 TIR çarpıştı: 2 yaralı

Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN (Mardin), (DHA)MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, aynı yönde giden 2 TIR'ın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Nusaybin ilçesi uluslararası İpek Yolu'nda meydana geldi. Nusaybin istikametine giden Ahmet B. yönetimindeki 27 V 4331 plakalı TIR, aynı yönde ilerleyen Feyzullah Ş. idaresindeki 42 BAH 03 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada Ahmet B. ile aynı TIR'daki ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı.

İhbarla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılıp ilk müdahalelerinin ardından kaldırıldıkları Nusaybin Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kaza nedeniyle Cizre ve Nusaybin istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı. Kazada kullanılamaz hale gelen TIR'lar, vinç ve çekiciyle yoldan kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ

2023-07-08 15:27:36