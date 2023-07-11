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        Kick boksta milli takıma seçilen sporcular madalyalarını aldı

        DHA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 16:10
        Kick boksta milli takıma seçilen sporcular madalyalarını aldı

        Salih KESKİN/MARDİN,(DHA)Mardin´de düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası´nda başarı elde ederek milli takıma seçilen sporculara madalya ve başarı belgeleri verildi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mardin Valiliği ve Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliği´nin (WAKO) desteğiyle Mardin Artuklu Spor Salonu'nda düzenlenen Büyükler, Gençler, Yıldızlar ve Minikler Türkiye Kick Boks Şampiyonası´ndaki müsabakalarda dereceye giren ve milli takıma seçilen sporculara, madalya ve başarı belgeleri düzenlenen törenle takdim edildi.

        Vali Mahmut Demirtaş, kıyasıya süren müsabakaları Federasyon Başkanı Salim Kayıcı ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik ile birlikte bir süre izledi. Vali Demirtaş, burada yaptığı konuşmada önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan ve sporcuları kadim şehir Mardin´de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Organizasyonun burada düzenlenmesinde başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Spor Bakanımıza, Federasyon Başkanımıza ve tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Çok centilmence bir sporun yapılmış olması bizleri çok mutlu ediyor" dedi.

        Vali Demirtaş, ardından kategorilerinde başarı göstererek ilk üçe giren ve milli takıma seçilen sporculara madalya ve başarı belgelerini takdim etti. (DHA)

        DHA-Spor Türkiye-Mardin Salih KESKİN

        2023-07-11 16:09:21

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