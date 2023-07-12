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        Mardin'de lastiği patlayan hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı

        DHA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 16:56
        Mardin'de lastiği patlayan hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı

        Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN(Mardin), (DHA)-MARDİN'in Nusaybin ilçesinde lastiği patlayan hafif ticari aracın devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaza, öğleden sonra Durakbaşı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Yusuf G.'nin kullandığı 01 BNT 36 plakalı hafif ticari araç, arka lastiği patlayınca kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki Necmettin G. ile Ferhat Ş. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ

        2023-07-12 16:51:12

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