Salih KESKİN/MARDİN,(DHA)Mardin´de düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliğinin (WAKO) desteğiyle Türkiye Kick Boks Federasyonu´nca Artuklu Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, 70 ilden yaklaşık 8 bin sporcu katıldı. Büyükler, gençler, yıldızlar ve minikler kategorisinde gerçekleştirilen organizasyonda dereceye giren sporculara madalya ve başarı belgesi takdim edildi.

Sona eren şampiyonanın ardından değerlendirmelerde bulunan Vali Mahmut Demirtaş, kentin artık spor şehri olduğunu ifade ederek, "Şampiyona bugün itibarıyla son buldu. Birçok sporcu kardeşimiz bu şampiyonada ter dökerek ilimizde konakladı. Mardin'in, bir spor şehri olduğunu bir kez daha kanıtladı. Biz göreve ilk başladığımızda Mardin'in bir spor şehri olacağını vurgulamıştık. Bugün bu söylemimiz karşılık bulduğu için de mutlu olduğumuzu belirtmek isterim. Organizasyonda görev alan tüm çalışma arkadaşlarıma da teşekkürlerimi iletiyorum. Mardin'i her açıdan daha ileriye taşımak için uğraşımız durmadan sürecekti" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, şampiyonada derece girenler arasında Kick Boks A Milli Takım seçmelerinin yapıldığını belirterek, Avrupa ve dünya şampiyonalarında genç ve büyük kategorilerinde milli takım adına yarışacak sporculara başarılar diledi. Birlik, 8 gün süren şampiyonanın kıyasıya mücadelelerle sona erdiğini belirterek, "4 kategori ve 7 branşta 70 ilden misafirleri Mardin'de ağırladık. Gelen misafirlerimiz Mardin'i çok sevdi. Tarihe, kültüre ve misafirperverliğe hayran kaldılar. Mardin inşallah birçok organizasyona ev sahipliği yapacak" diye konuştu. (DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Artuklu Kapalı Spor Salonu'ndan genel görüntü

-Müsabakalardan görüntüler

-Sporculardan ve maçlardan görüntüler

-Vali Mahmut Demirtaş'ın açıklamaları

-Beytullah Birlik'in açıklamaları

-Genel ve detay görüntüler

DHA-Spor Türkiye-Mardin Salih KESKİN

2023-07-13 16:39:28