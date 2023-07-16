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        TIR ile çarpışan kamyonetteki baba- oğul öldü

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 10:51
        TIR ile çarpışan kamyonetteki baba- oğul öldü

        MİDYAT(Mardin), (DHA)MARDİN'in Midyat ilçesinde TIR ile kamyonetin çarpıştığı kazada Veysi Bilgiç (60) ile oğlu Hamit Bilgiç (34) hayatını kaybetti, diğer sürücü yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Midyatİdil kara yolu Yayvantepe Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 72 AAT 061 plakalı TIR ile Veysi Bilgiç idaresindeki 01 AT 224 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada sürücü Bilgiç hayatını kaybetti, araçtaki oğlu Hamit Bilgiç ile TIR şoförü yaralandı. Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Bilgiç, kurtarılamadı. TIR şoförünün durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Midyat

        2023-07-16 10:50:33

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