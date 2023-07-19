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        Mardin´de otomobilin çarptığı yaya öldü

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 17:32
        Mardin´de otomobilin çarptığı yaya öldü

        Salih KESKİN/KIZILTEPE, (MARDİN), (DHA)MARDİN´in Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Şehmus Danış (69) hayatını kaybetti.

        Kaza, akşam saatlerinde ilçeden geçen tarihi İpek Yolu´nda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Şehmus Danış´a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Danış´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şehmus Danış´ın cansız bedeni, otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, sürücüyü gözaltına alarak emniyete götürdü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin / Kızıltepe Salih KESKİN

        2023-07-19 17:31:06

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