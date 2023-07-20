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        Motosiklet kazasında ağır yaralanan Yusuf, kurtarılamadı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 14:01
        Motosiklet kazasında ağır yaralanan Yusuf, kurtarılamadı

        Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)MARDİN'in Midyat ilçesinde kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralanan Yusuf Kavak (26), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaza, dün öğleden sonra MidyatGerçüş kara yolunda meydana geldi. Yusuf Kavak'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, polis kontrol noktasına yakın bir mevkide devrildi. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kavak, bugün hayatını kaybetti.

        Kavak'ın cenazesi, otopsinin ardından yakınlarınca alınarak Yolağzı köyündeki Aile Mezarlığı'na toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Salih KESKİN

        2023-07-20 14:00:25

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