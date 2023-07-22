Serinlemek için çaya giren 2 çocuk annesi boğuldu

Ahmet AKKUŞSalih KESKİN/ MİDYAT (Mardin), (DHA)MARDİN´in Midyat ilçesinde 2 çocuk annesi Sultan Çaka (22), serinlemek için girdiği Beyazsu Çayı´nda boğularak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Midyat ile Nusaybin ilçesi arasındaki Beyazsu piknik ve mesire alanında meydana geldi. Ailesiyle piknik yapmak için alana gelen 2 çocuk annesi Sultan Çaka, iddiaya göre serinlemek için Beyazsu Çayı´na girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan Çaka´ya ailesi ulaşamayınca, ihbarla olay yerine AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu çaydan çıkarılan Çaka, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Çaka, burada yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sultan Çaka´nın cenazesi otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Midyat Ahmet AKKUŞ, Salih KESKİN

2023-07-22 19:25:53