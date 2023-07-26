Mardin'de terör operasyonu; eski DBP'li de gözaltında

Salih KESKİN/MARDİN,(DHA) -MARDİN'in Nusaybin ilçesinde polislere silahlı saldırıda bulunan PKK/KCK terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirilmesinin ardından başlatılan operasyonda, eski Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Nusaybin Eş Başkanı Bedia A.'nın da aralarında olduğu 7 şüpheli, gözaltına alındı.

Nusaybin ilçesinde bir kadının şüpheli hareketleri nedeniyle yapılan ihbar üzerine şüphelinin girdiği yere gidip, kimlik bilgisine başvurmak isteyen polis memurlarına silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırıdan polis ekipleri yara almadan kurtulurken, olay mahalline sevk edilen özel harekat ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda PKK/KCK terör örgüt mensubu olduğu tespit edilen kadın etkisiz hale getirildi.

ÖRGÜT MENSUBUNUN GİRDİĞİ EV, DBP´Lİ ESKİ BAŞKANA AİT ÇIKTI

Operasyonun ardından yapılan çalışmada, örgüt mensubu kadının girdiği evin Nusaybin eski DBP Eş Başkanı Bedia A.'ya ait olduğu tespit edildi. İkamette yapılan aramada; 2 susturucu, 2 tabanca, 2 el bombası, 4 dolu tabanca şarjörü, 20 fişek ve örgütsel doküman ele geçirildi. Doküman incelemesinde, Nusaybin ilçesindeki kamu kurum, kuruluş ve personeline yönelik çok sayıda keşif çalışmasına ait notlar elde edildi. İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada da sansasyonel bir eylem gerçekleştirmek üzere Nusaybin'e geldiği tespit edilen terör örgütü mensubunun kimliğinin tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Nusaybin eski DBP Eş Başkanı Bedia A.'nın da aralarında olduğu 7 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Salih KESKİN

2023-07-26 13:13:10