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        Doldurmaya çalıştığı su tankının altında kaldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 17:21
        Doldurmaya çalıştığı su tankının altında kaldı

        Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN(Mardin),(DHA)MARDİN´in Nusaybin ilçesinde doldurmaya çalıştığı su tankının üzerine devrildiği Abdulbaki O. (41), ağır yaralandı.

        Olay, öğle saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı Demirtepe Mahallesi´nde meydana geldi. Abdulbaki O., iş yerinin yanına konulan tankın üzerine çıkıp su doldurmaya başladı. Bir süre sonra tank, devrildi. Abdulbaki O., tankın altında kaldı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Abdulbaki O., sıkıştığı yerden çıkarılarak ekiplerce ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Sağlık durumunun ağır olduğu belirtilen Abdulbaki O., buradan da Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi.

        Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ

        2023-07-28 17:20:51

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