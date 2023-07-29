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        Mardin´de terör operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 15:37
        Mardin´de terör operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakıldı

        Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)MARDİN'in Nusaybin ilçesinde polislere silahlı saldırıda bulunan PKK/KCK terör örgütü üyesinin etkisiz hale getirilmesinin ardından başlatılan operasyonda gözaltına alınan, aralarında eski Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Nusaybin Eş Başkanı Bedia A.'nın da olduğu 7 şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Nusaybin ilçesinde 25 Temmuz´da bir kadının şüpheli davranışlarda bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri adrese gitti. Kimlik bilgisini sorulan kadın, polis memurlarına silahlı saldırıda bulundu. Polis ekipleri, saldırıdan yara almadan kurtulurken, olay mahalline sevk edilen özel harekat ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda PKK/KCK terör örgüt mensubu olduğu tespit edilen kadın etkisiz hale getirildi.

        ÖRGÜT MENSUBUNUN GİRDİĞİ EV, DBP´Lİ ESKİ BAŞKANA AİT ÇIKTI

        Operasyonun ardından yapılan çalışmada, örgüt mensubu kadının girdiği evin Nusaybin eski DBP Eş Başkanı Bedia A.'ya ait olduğu tespit edildi. İkamette yapılan aramada; 2 susturucu, 2 tabanca, 2 el bombası, 4 dolu tabanca şarjörü, 20 fişek ve örgütsel doküman ele geçirildi. Doküman incelemesinde, Nusaybin ilçesindeki kamu kurum, kuruluş ve personeline yönelik çok sayıda keşif çalışmasına ait notlar elde edildi. İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada da sansasyonel bir eylem gerçekleştirmek üzere Nusaybin'e geldiği tespit edilen terör örgütü mensubunun kimliğinin tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Nusaybin eski DBP Eş Başkanı Bedia A.'nın da aralarında olduğu 7 şüpheli, gözaltına alındı.

        ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

        Gözaltına alınanlardan şüphelilerden biri ilk gün, aynı aileden olan 5 kişi, ikinci gün, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Nusaybin eski DBP Eş Başkanı Bedia A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bedia A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Salih KESKİN

        2023-07-29 15:36:55

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