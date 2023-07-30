Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Mardin´de kamyon TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 12:55
        Mardin´de kamyon TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

        Salih KESKİN/ MARDİN,(DHA)- MARDİN´de önünde seyreden TIR'a arkadan çarpan ev eşyası yüklü kamyonun sürücü Sezai Güden (35) hayatını kaybetti, yanındaki 2 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Mazıdağı ilçesi Aksu Mahallesi mevkinde meydana geldi. Sezai Güden idaresindeki 34 FK 2465 plakalı ev eşyası yüklü kamyon, önünde seyreden M.M.Ç.(43) idaresindeki 47 KG 276 plakalı TIR´a arkadan çarptı. Kazada kamyon sürücüsü Sezai Güden olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki M.K. (18) ve A.K.(18) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alınırken, sürücü Sezai Güden´in cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Salih KESKİN

        2023-07-30 12:54:22

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dehşetin yaşandığı Esenyurt olayında bir şüpheli yakalandı
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt olayında bir şüpheli yakalandı
        Kars'ta facia! Yolcu otobüsü şarampole devrildi
        Kars'ta facia! Yolcu otobüsü şarampole devrildi
        Arda Güler için korkutan açıklama!
        Arda Güler için korkutan açıklama!
        "Organ nakline gerek kalmadı"
        "Organ nakline gerek kalmadı"
        Uzmandan kan emen kum sineği uyarısı!
        Uzmandan kan emen kum sineği uyarısı!
        Galatasaray'dan Paredes kararı!
        Galatasaray'dan Paredes kararı!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Tofaş'tan 400 milyon Euro'luk satın alma
        Tofaş'tan 400 milyon Euro'luk satın alma
        İstanbul’da 4 cami
        İstanbul’da 4 cami
        Meteoroloji'den sağanak uyarısı!
        Meteoroloji'den sağanak uyarısı!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Tüyler ürperten cinayet nasıl çözüldü?
        Tüyler ürperten cinayet nasıl çözüldü?
        "Harcama limitleri yetersiz kaldı"
        "Harcama limitleri yetersiz kaldı"
        Havai fişek deposunda patlama!
        Havai fişek deposunda patlama!
        Zarar veren iki yıl hapis yatar
        Zarar veren iki yıl hapis yatar
        Duştan dökülen tehlike…
        Duştan dökülen tehlike…
        Güneş yanıklarına dikkat!
        Güneş yanıklarına dikkat!
        İzmir'de kamyonet otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
        İzmir'de kamyonet otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
        O görüntülere inceleme
        O görüntülere inceleme
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!

        Benzer Haberler

        Mardin'de kamyonun tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Mardin'de kamyonun tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç Kızıltepe'de ziyaretler gerçekleştirdi
        AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç Kızıltepe'de ziyaretler gerçekleştirdi
        Mardin´de terör operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakıldı
        Mardin´de terör operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakıldı
        Mardin Valisi Demirtaş, Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek hizmet binasını inceledi
        Mardin Valisi Demirtaş, Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek hizmet binasını inceledi
        Mardin Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi ilk öğrencilerini bekliyor
        Mardin Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi ilk öğrencilerini bekliyor
        Kızıltepe'de vatandaşlara aşure dağıtıldı
        Kızıltepe'de vatandaşlara aşure dağıtıldı