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        Mardin´de iki aile arasında silahlı kavga: 2´si ağır 6 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 19:09
        Mardin´de iki aile arasında silahlı kavga: 2´si ağır 6 yaralı

        Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)MARDİN´in Nusaybin ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2´si ağır 6 kişi yaralandı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Olay, akşam saatlerinde ilçe merkezindeki Barış Parkı´nda meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma başladı. Tartışma önce yumruklu sonra silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada isimleri öğrenilemeyen 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. Olayda çevredeki bazı işyeri ve park halindeki araçların camlarına da isabet eden mermiler nedeniyle hasar oluştu. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ

        2023-07-30 19:08:52

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