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        Tutkusu uçurtmalarla yurt içi ve dışında 39 festivale katıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 11:05
        Tutkusu uçurtmalarla yurt içi ve dışında 39 festivale katıldı

        Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)MARDİN'de yaşayan Zahit Mungan'ın (32), çocukken ip bağladığı naylon poşeti uçurarak başlayan uçurtma tutkusu, 26 yıldır sürüyor. Son 19 yılda yurt içi ve dışında 30 ülkeyi gezerek 39 festivale katılıp, önemli dereceler elde eden Mungan, atölyeye çevirdiği doğup büyüdüğü evinde, kendine özgü profesyonel uçurtmalar tasarlayıp imal ediyor. Mungan, "Mardin´de uçurtma bir gelenektir, ne zaman Mardin´e gelirseniz mutlaka gökyüzünde bir uçurtma görürsünüz. Bu da benim ilham kaynağımdır. Uçurtma bizim kültürümüzdür, ruhumuzun bir parçasıdır. Bunun yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışıyorum" dedi.

        Mardinli Zahit Mungan´ın 6 yaşındayken, ip bağladığı naylon poşeti uçurarak başladığı tutkusu, zamanla sanata dönüştü. Mungan, uçurtma geleneğini gelecek nesillere taşımak ve çocuklara sevdirmek için, doğup büyüdüğü evi atölyeye çevirdi. Burada kendine özgü profesyonel uçurtmalar tasarlayıp imal eden Mungan, nisan ayında, kırkyama tekniğiyle 2 bin parçayı bir araya getirerek 5 ayda hazırladığı tavus kuşu, tavşan ve Atatürk uçurtmalarıyla, Çin'de düzenlenen 40´ıncı Weifang Uluslararası Uçurtma Festivali'ne katıldı. Festivalde tavus kuşu uçurtmasıyla `Üç boyutlu şişme uçurtma´ dalında altın madalya, `Estetik uçurtma´ dalında ise bronz madalya kazanan Mungan, kültürün yok olmaması için öğrenmek isteyenlere de uçurtma yapmayı öğretiyor. 26 yıldır tutkusunu sürdüren Mungan, Çin´in yanı sıra son 19 yılda yurt içinde ve dışında Malezya, Tayland, Hindistan, Ukrayna, Malta, Güney Afrika, Dubai, Endonezya gibi 30 ülkeyi gezerek 39 festivale katıldı.

        `MARDİN´E GELİRSENİZ MUTLAKA GÖKYÜZÜNDE BİR UÇURTMA GÖRÜRSÜNÜZ´

        'Uçurtma uçurduğum zaman çok mutlu oluyorum. Ben, uçurtma kültürümüzü yaşatmak ve bunu nesilden nesile aktarmak istiyorum" diyen Mungan, "Mardin´de uçurtma bir gelenektir, ne zaman Mardin´e gelirseniz mutlaka gökyüzünde bir uçurtma görürsünüz. Bu da benim ilham kaynağımdır. Tavus kuşuna büyük bir emek verdim. 5 ayda tamamladım ve büyük bir ilgi gördü Tavus kuşu uçurtması. Weifang uçurtmanın başkenti olarak biliniyor. Dünyanın en büyük uçurtma festivallerden bir tanesidir. 2 ödül aldım. `Üç Boyutlu Şişme Uçurtma´ dalında altın madalya, `Estetik Uçurtma´ dalında ise bronz madalya kazandım. Uçurtma bizim kültürümüzdür, ruhumuzun bir parçasıdır. Bunun yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması lazım. Bunun için çalışıyorum. Tabii hak ettiğimiz ödülü verdikleri için yetkililere çok teşekkür ediyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin Salih KESKİN

        2023-07-31 11:04:38

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