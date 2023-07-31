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        Mardin´de otomobiller çarpıştı: 7 yaralı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 19:12
        Mardin´de otomobiller çarpıştı: 7 yaralı (2)

        YARALILARDAN BİRİ, YSP DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ ADALET KAYA

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 7 kişiden birinin, Yeşil Sol Parti (YSP) Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya olduğu ortaya çıktı. Kaya´nın, Şırnak'ın Silopi ilçesine gitmek için yola çıktığı otomobilde, Halkların Demokratik Partisi (HDP) yöneticilerinin de olduğu ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kazayı hafif yaralanmayla atlattık, şükür ki hiçbirimizde hayati tehlike söz konusu değil. Arayan, mesaj atan, merak eden dostlara tek tek dönüş yapamıyorum. Geçmiş olsun dilekleriniz için buradan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. (DHA)Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ

        2023-07-31 19:11:12

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