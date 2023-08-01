Mardin'de 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın nedeni 'boşanma davası' çıktı

Burak EMEK/ MARDİN, (DHA)MARDİN'de, 2 aile arasında çıkan, 2'si ağır 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın nedeninin 'boşanma davası' olduğu ortaya çıktı. Kavgadan 1 gün önce eşi B.S. ile boşanma aşamasında olan yaralılardan F.S.'nin, kayınbabasının önünü kesip tehdit ettiği, ertesi gün de olayın yaşandığı iddia edildi. Yakalanan şüphelilerden Ş.D. ifadesinde, "Kıraathanede oturuyorduk. Damadımız F.S. geldi. Yüksek sesle küfretti daha sonra olaylar yaşandı" dedi. B.S.'nin avukatı Gurbet Bilbay, "Ortada mağdur bir kadın var, hukuk mücadelemizi devam ettireceğiz" diye konuştu.

Olay, 30 Temmuz akşamı, Nusaybin ilçesi merkezindeki Barış Parkı'nda meydana geldi. Boşanma davası nedeniyle husumetli olan 2 aile arasında çıkan tartışma, önce yumruklu, sonra silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Y.D. ve F.S. ile isimleri öğrenilemeyen 6 kişi yaralandı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahale sonrası Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Y.D. ve F.S., Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayda çevredeki bazı iş yeri ve park halindeki araçların camlarına da isabet eden mermiler nedeniyle hasar oluştu. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Y.D. ve F.S.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Diğer yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor.

EŞİNDEN ŞİDDET GÖRÜYORMUŞ

Gözaltına alınan şüphelilerden Ş.D. ifadesinde, "Kıraathanede oturuyorduk. Bu sırada damadımız F.S. geldi. Yüksek sesle küfretti daha sonra olaylar yaşandı" derken, silahlı kavganın nedeninin 'boşanma davası' olduğu ortaya çıktı. Kavgadan 1 gün önce eşi B.S. ile boşanma aşamasında olan ve hastanede tedavisi süren yaralılardan F.S.'nin iddiaya göre kayınbabasının önünü keserek tehdit ettiği, ertesi gün de olayın yaşandığı iddia edildi. B.S.'nin, eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle ailesinin yanına sığındığı ve onların da desteğiyle boşanma davası açtığı belirtildi. Avukatı Gurbet Bilbay, B.S.'nin şiddet gören bir kadın olduğunu iddia ederek, "Hukuk mücadelesi devam ediyor. Ortada mağdur bir kadın var. Gördüğü tüm eziyetlere ve karşı tarafın tehditlerine rağmen hukuk mücadelesini devam ettiriyor. Fakat ailesi saldırıya uğradı. En küçük kardeşi şimdi yoğun bakımda ama buna rağmen hukuk mücadelemizi devam ettireceğiz" diye konuştu.

OLAY ANI KAMERADA

Olay anı da cep telefonu ve güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde taraflarından yaşadıkları tartışmanın ardından kavga etmeye başladıkları ve olayın silahlı kavgaya dönüştüğü, vücutlarına kurşun isabet Y.D. ile F.S.'ye çevredekilerin müdahale ettiği, kıyafetlerini çıkarıp, kanı durdurmaya çalıştıkları görülüyor. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Mardin Burak EMEK

2023-08-01 11:56:44