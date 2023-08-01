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        Arazisine bakmak için çıktığı inşaatta asansör boşluğuna düşüp öldü

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 14:46
        Arazisine bakmak için çıktığı inşaatta asansör boşluğuna düşüp öldü

        Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)BURSA´dan geldiği memleketi Mardin´de, arazisine yukarıdan bakmak için yakınlarındaki inşaata çıkan İbrahim Karaoğlu (51), yaklaşık 4 metre yükseklikten asansör boşluğuna düşüp hayatını kaybetti.

        Olay, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı Nur Mahallesi´nde meydana geldi. Bursa'da yaşayan İbrahim Karaoğlu, geldiği memleketi Mardin´de arazilerine yukarıdan bakmak için, yakınlarındaki bir inşaata çıktı. Ancak Karaoğlu, yaklaşık 4 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Karaoğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        İbrahim Karaoğlu'nun cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından Mardin´de toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Salih KESKİN

        2023-08-01 14:45:11

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