Damdan inerken merdivenden düşüp, öldü

Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)MARDİN´in Artuklu ilçesinde damdan inerken merdivenden düşen Abdurrahim Erdem (68), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Artuklu´nun kırsal Yaylı Mahallesi´nde dün damda kurulu olan ve `taht´ diye tabir edilen yatakta uyuyan Abdurrahim Erdem, sabah inerken merdivenden düştü. Ailesinin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan Erdem, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Abdurrahim Erdem´in cenazesi, Yaylı Mahallesi´nde toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin / Artuklu Salih KESKİN

2023-08-01 16:08:37