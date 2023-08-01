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        Damdan inerken merdivenden düşüp, öldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 16:09
        Damdan inerken merdivenden düşüp, öldü

        Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)MARDİN´in Artuklu ilçesinde damdan inerken merdivenden düşen Abdurrahim Erdem (68), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Artuklu´nun kırsal Yaylı Mahallesi´nde dün damda kurulu olan ve `taht´ diye tabir edilen yatakta uyuyan Abdurrahim Erdem, sabah inerken merdivenden düştü. Ailesinin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan Erdem, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Abdurrahim Erdem´in cenazesi, Yaylı Mahallesi´nde toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin / Artuklu Salih KESKİN

        2023-08-01 16:08:37

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