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        Mardin´de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 16:43
        Mardin´de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

        Salih KESKİN-Ahmet AKKUŞ/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)MARDİN´in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Yılmaz Çokan (22) öldü, M.T. (28) ise yaralandı.

        Olay, dün gece saatlerinde Fırat Mahallesi´nde meydana geldi. Kırsal Akdoğan Mahallesi yolu üzerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Yılmaz Çokan ve M.T. vücutlarına isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde baş ve göğüs kısmından vurulan Çokan´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı M.T. ise ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yılmaz Çokan´ın cenazesi de otopsi için morga götürüldü. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Salih KESKİN, Ahmet AKKUŞ

        2023-08-01 16:42:41

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