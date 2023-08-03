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        Mardin´de iki evde silah ve fişek ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 19:58
        Mardin´de iki evde silah ve fişek ele geçirildi

        Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)MARDİN´de iki evde yapılan aramada 6 uzun namlulu silah, 3 tabanca ve 910 fişek ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 2 şüphelinin evlerinde çok sayıda silah bulundurdukları bilgisi üzerine, belirlenen adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda 1 M-16 tüfek, 1 kalaşnikof, 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 tabanca, 2 kuru sıkı tabanca ile bu silahlara ait 910 fişek ve 8 şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin Salih KESKİN

        2023-08-03 19:57:26

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