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        Mardin´de sondaj çalışması sırasında dinamit patladı: 1 ölü, 2 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 20:17
        Mardin´de sondaj çalışması sırasında dinamit patladı: 1 ölü, 2 yaralı

        Salih KESKİN/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde sondaj kuyusu açma çalışması sırasında kullanılan dinamitin patlaması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı Kırsal Yurtderi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre arazide sondaj kuyusu açma çalışması sırasında kullanılması planlanan dinamit, iddiaya göre hazırlık yapıldığı sırada patladı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayda Suriyeli işçilerden Muhammet Ahmet (30) olay yerinde hayatını kaybetti, Suriyeli işçi Şahin Ahmet (32) ile Mehmet Emin Laçin (48) yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Muhammet Ahmet´in cansız bedeni ise otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Kızıltepe Salih KESKİN

        2023-08-03 20:16:30

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