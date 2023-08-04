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        Bisiklet sürerken TIR´ın altında kalan 4 yaşındaki Resul yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 11:13
        Bisiklet sürerken TIR´ın altında kalan 4 yaşındaki Resul yaşamını yitirdi

        Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)MARDİN´de TIR´ın altında kalan bisikletli Resul Işık (4), hayatını kaybetti.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesinin kırsal Yaylı Mahallesi´nde meydana geldi. Evlerinin önünde bisiklet süren Resul Işık, H.K. idaresindeki plakası öğrenilmeyen TIR'ın altında kaldı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Resul´ün hayatını kaybettiği belirlendi. TIR şoförü H.K., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, Resul´ün cansız bedeni otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin Salih KESKİN

        2023-08-04 11:12:03

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