Bisiklet sürerken TIR´ın altında kalan 4 yaşındaki Resul yaşamını yitirdi

Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)MARDİN´de TIR´ın altında kalan bisikletli Resul Işık (4), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesinin kırsal Yaylı Mahallesi´nde meydana geldi. Evlerinin önünde bisiklet süren Resul Işık, H.K. idaresindeki plakası öğrenilmeyen TIR'ın altında kaldı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Resul´ün hayatını kaybettiği belirlendi. TIR şoförü H.K., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, Resul´ün cansız bedeni otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin Salih KESKİN

2023-08-04 11:12:03