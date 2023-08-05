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        Mardin'de 9 kırsal mahalledeki 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' uygulaması sonlandırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 14:21
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        Mardin'de 9 kırsal mahalledeki 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' uygulaması sonlandırıldı
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        Salih KESKİN/ MARDİN, (DHA)MARDİN Valiliği, Nusaybin ilçesindeki 9 kırsal mahallede ilan edilen 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' uygulamasının, icra edilen operasyonların sona ermesi nedeniyle sonlandırıldığını duyurdu.

        Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz Nusaybin ilçesi mülki sınırları içerisinde bulunan Üçköy, Güzelsu, Dibek, Kaleli, Yakınca, Taşköy, Yol, Şekrin, Derik mahalleleri kırsalında bulunan bölgelerde; 4 Ağustos 2023 (Dahil)-18 Ağustos 2023 (Dahil) tarihleri arasında 15 gün süre ile 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildiği duyurulmuştur. İcra edilen operasyonlar sona erdiğinden, ilan edilen 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' kararı, 5 Ağustos 2023 Cumartesi günü saat 11.40 itibarıyla kaldırılmıştır" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin Salih KESKİN

        2023-08-05 14:20:05

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