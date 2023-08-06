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        Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 00:51
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        Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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        Salih KESKİNMehmet Halis NAYIFOĞLU/ MİDYAT (Mardin), (DHA)MARDİN'in Midyat ilçesinde aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada İdris Gündüz (49) hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Olayda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Olay, akşam saatlerinde Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Kırsal Ziyaret Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olan iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada İdris Gündüz ile isimleri öğrenilmeyen 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan İdris Gündüz, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Gündüz'ün cenazesi otopsi için Midyat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Jandarma ekiplerinin soruşturmasında olaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için köye giriş ve çıkışları kapatan ekipler, geniş güvenlik önlemi aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Midyat Salih KESKİN, Mehmet Halis NAYIFOĞLU

        2023-08-06 00:50:40

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