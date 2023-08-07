Mardin'de akraba 2 aile arasında kavga: 12 yaralı 

Salih KESKİN/MİDYAT (Mardin), (DHA)-MARDİN'in Midyat ilçesinde akraba 2 aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 12 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba 2 aile arasında çıkan tartışma, taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Veysi, Abdulvahap, Yusuf, Mesut, Celal, Berat, Ahmet, Murat, Bünyamin, Mehmet, Abdullah ve Ayfer Nas yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan tarafların yakınları, kavgayı duyunca hastane önüne geldi. Burada da kısa süreli gerginlik yaşandı, araya polis girdi. Olaya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Midyat Salih KESKİN

2023-08-07 15:44:50