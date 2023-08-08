Tarihi konağı müzeye çevirip, 4 dilde rehberlik yapıyor

Mehmet Halis NAYIFOĞLU/MİDYAT (Mardin), (DHA)MARDİN'in Midyat ilçesinde antika meraklısı ve şair Mecit Akgül (59), kendi imkanlarıyla yaklaşık 25 yılda topladığı, 1000´den fazla eski ev eşyası, tarım araç ve gereçleri, örtüler, resimler, mutfak eşyaları ve eski kitapları, `Somut Olmayan Kültürel Mirası Koruma Müzesi´ adını verdiği tarihi konakta sergiliyor. Gelen turistlere, Türkçe, Kürtçe, Süryanice ve İngilizce olarak müzedeki eşyaları tanıtıp, ilçesinin tarihini aktaran Akgül, "Şu gördüğünüz eşyalar 10 bin yıl önce de kullanılıyordu, geçen yüzyılda da kullanılıyordu, 50 yıl önce de kullanılıyordu. Güney Afrika´dan Brezilya´dan, Amerika´dan, dünyanın her yerinden buraya insanlar geliyor. Ve buraya gelen insanlar Midyat'taki geçmiş yaşantıyı da görüyorlar" dedi.

Midyat´ta yaşayan antika aşığı ve şair 2 çocuk babası Mecit Akgül, yaklaşık 25 yılda, kendi imkanlarıyla 1000´den fazla eski ev eşyası, tarım araç gereçleri, örtüler, resimler, mutfak eşyaları ve eski kitaplar topladı. Akgül, topladığı bu eski eşyaları Mor Barsavmo Kilisesi yanında bulunan ve `Somut Olmayan Kültürel Mirası Koruma Müzesi´ ismini verdiği tarihi konağı kiralayarak sergilemeye başladı. Akgül, 3 farklı inancın ve 4 farklı kültürün izlerini taşıyan ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlere Türkçe, Kürtçe, Süryanice ve İngilizce dillerinde rehberlik yaparak hem sergilediği eşyaları hem de ilçenin tarihini anlatıyor.

`GEÇMİŞLE GELECEK ARASINDA BELLEK OLUŞTURMAK İÇİN MÜZEYİ OLUŞTURDUM´

Mecit Akgül, teknolojinin gelişmesiyle birlikte bazı eşyaların bir kenara atıldığını belirterek, "Buralıyım, bu sokaklarda büyüdüm. Buranın kültürüne bir katkı sağlamak için yaptım. Özellikle geçmişle gelecek arasında bir bellek oluşturmak için bu müzeyi oluşturdum. Tabi bizim tarihe bakış açımız biraz biyolojiktir. Şu gördüğünüz eşyalar 10 bin yıl önce de kullanılıyordu, geçen yüzyılda da kullanılıyordu, 50 yıl önce de kullanılıyordu. Fakat teknolojinin gelişmesiyle birlikte bunlar bir kenara atıldı, yok edildi. Bizim amacımız bunu bulundurmaktır, bunu günümüzdeki insanlarla tanıştırmaktır. Dünyanın değişik yerlerinden Güney Afrika´dan Brezilya´ya kadar, Amerika´dan, dünyanın her yerinden buraya insanlar geliyor. Ve buraya gelen insanlar Midyat'taki geçmiş yaşantıyı da görüyorlar. Geçmişte kendi yaşantılarını nasıl ne ile idame ettirmişler ne ile yemek yemişler ne ile çift sürmüşler, ekinlerini nasıl biçmişler, hepsini bu eşyalar da görüyorlar" diye konuştu.

`ÇOK İLGİNÇ BİR YER VE SAMİMİ BİR İNSAN´

İstanbul'da Türkçe dil eğitimi alan Amerikalı Avi Ackerman da sokakta yürürken müzeyi gördüklerini ifade ederek, "Biraz şaşırdık. Çünkü şehir müzesi ne demek düşünüyorduk ama evet çok güzelmiş ve çok ilginç bir yer ve samimi bir insan" ifadelerini kullandı.

Adana'dan Midyat'ı gezmeye gelen Davut Erdem ise "Eski tarihimizi canlandırıyor. Dedemizin nasıl tarlayı kara sapanla sürerken, buğday haline getirirken, hepsi, o şeyi hatırlatıyor bize" diye konuştu.

Arkadaşlarıyla Midyat´ı gezmeye gelen Sümeyye Kavak ise, "Tarihi eşyaları gördük. Çok beğendik. Herkesin gelmesini tavsiye ederiz" dedi. (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Mardin / Midyat Mehmet Halis NAYIFOĞLU

2023-08-08 10:54:06