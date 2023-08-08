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        Mardin'de iki aile arasında silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 22:25
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        Mardin'de iki aile arasında silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı
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        Salih KESKİN/MİDYAT, (Mardin), (DHA)MARDİN'in Midyat ilçesinde iki aile arasında çıkan ve uzun namlulu silahların da kullanıldığı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı. Taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için köye giriş ve çıkışlar jandarma tarafından kapatıldı.

        Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Adaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü ve silahlı kavgaya dönüştü. Kalaşnikof marka uzun namlulu silahların da kullanıldığı çatışmada S.T. (46), S.A. (22), İ.A. (22) ve E.T. (18) yaralandı. Silah sesleri çevrede endişe yaratırken ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan S.A.´nın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

        KÖYE GİRİŞ-ÇIKIŞ KAPATILDI

        Mahallede güvenlik önlemi alan jandarma ekiplerinin olay ile ilgili başlattığı incelemede 3 şüpheli gözaltına alındı. Taraflar arasında gerginlik yaşanırken yeni bir olay yaşanmaması için jandarma ekipleri tarafından mahalleye giriş ve çıkışlar kapatıldı. Silahlı kavga ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Midyat Salih KESKİN

        2023-08-08 22:24:25

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