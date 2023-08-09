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        2023 Tekvando Anadolu Yıldızlar Ligi yarı finalleri Mardin'de başladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 16:59
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        2023 Tekvando Anadolu Yıldızlar Ligi yarı finalleri Mardin'de başladı
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        Salih KESKİN / MARDİN,(DHA)Mardin'de 20 ilden 400 sporcunun katılımıyla düzenlenen ve 3 gün sürecek 2023 Tekvando Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Türkiye Yarı Finalleri müsabakaları, açılış seremonisi ile başladı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen 2023 Tekvando Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Türkiye Yarı Finalleri müsabakaları, Artuklu Spor Salonu'nda açılış seremonisiyle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan müsabakalara 20 ilden gelen 400 sporcu katıldı. Sporcular, farklı sıkletlerde finale kalmak için mücadele edecek. Açılış seremonisine Vali Yardımcısı Muhammed Taha Canpolat, Türkiye Tekvando Federasyonu As Başkanı Seyfullah Özdemir, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Mehmet Yiğit ve çok sayıda davetli katıldı.

        Türkiye Tekvando Federasyonu Asbaşkanı Seyfullah Özdemir, yarı finallerin Mardin'de düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, yetkililere teşekkür etti. Yarı finalleri maçlarında dereceye girenlerin Sinop'ta düzenlenecek şampiyonaya katılacaklarını aktaran Özdemir, sporculara başarılar diledi.

        Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Mehmet Yiğit ise, yarı final müsabakalarına 20 ilden 400 sporcunun katıldığını belirterek tüm sporculara başarılar diledi. 

        Açılış konuşmaların ardından sporcular, müsabakalar için tatamiye çıktı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        İstiklal Marşı'nın okunmasından görüntü

        Açılış konuşmalarının yapılması

        Açılış seremonisinden görüntüler

        Hakemlerin maçları başlatmasına izin vermesinden görüntü

        Müsabakalardan görüntüler

        Genel ve detay görüntülerDHA-Spor Türkiye-Mardin Salih KESKİN

        2023-08-09 16:58:10

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