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        Mardin´de kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 20:02
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        Mardin´de kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı (2)
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        KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Kaynarca Mahallesi mevkisinde M.K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet ile karşı yönden gelen M.Ç. yönetimindeki 35 AFP 576 plakalı otomobilin çarpışması sonucu kazada ağır yaralanan Hatice Çakıl (57), kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi´nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Çakıl´ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Kazada yaralanan 3 kişinin ise tedavileri sürdürülüyor. (DHA)Salih KESKİN/ KIZILTEPE (Mardin), (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Kızıltepe Salih KESKİN

        2023-08-09 20:01:54

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