Otomobildeki yangın, ağaçlara da sıçradı

Emrullah KARAKAŞ/DERİK(Mardin),(DHA)-MARDİN'in Derik ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın, otoparktaki ağaçlara da sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, araç ile ağaçlar zarar gördü.

Kale Mahallesi Prof. Dr. Aydın Ayaydın Caddesi 186'ncı Sokak'ta Derik Belediyesi'nin otoparkında Lokman Azlak'a ait 47 KS 895 plakalı otomobil, öğle saatlerinde motor kısmından alev aldı. Çıkan yangın, otoparktaki çam ağaçlarına da sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken, otomobil ile otoparktaki ağaçlar zarar gördü. Lokman Azlak, "Gölge olduğu için buraya park ettim. İzmarit atmış olabilirler veya kırık camlar mercek görevi gördüğü için, otları tutuşturmuş olabilir" dedi.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAŞ

2023-08-10 16:20:27