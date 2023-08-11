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        Kaza sonrası kavga ettiği kamyon şoförünü tabancayla bacağından vurdu

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 13:43
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        Kaza sonrası kavga ettiği kamyon şoförünü tabancayla bacağından vurdu
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        Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)MARDİN'in Midyat ilçesinde otomobil sürücüsü Abdülkadir D., maddi hasarlı kaza sonrası kavga ettiği beton mikseri şoförü M.Y.´yi tabancayla bacağından yaraladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

        Olay, dün öğle saatlerinde Midyat ilçesi Dörtyol kavşağında meydana geldi. M.Y. yönetimindeki beton mikseriyle Abdulkadir D. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Maddi hasarlı kaza sonrası M.Y. ile diğer sürücü Abdulkadir D. ve babası S.D. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredekiler tarafları ayırmak için kavgaya müdahale etti. Bu sırada Abdulkadir D. belindeki tabancayı çıkararak M.Y.´ye doğrulttu. Ancak tabanca tutukluk yaptı. Tekrar tetiği çeken Abdulkadir D., M.Y.'yi bacağından vurdu. Yaşananlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.Y. ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, Abdulkadir D. ile babası S.D. ise gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdulkadir D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, babası ise serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Midyat Salih KESKİN

        2023-08-11 13:42:22

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